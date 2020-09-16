Орловских автовладельцев предупредили о реформе ОСАГО

Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие индивидуальный расчет базового тарифа для каждого водителя. Это позволит страховщикам снизить стоимость страховки для аккуратных водителей и поднять для тех, кто привык лихачить, — пояснили в пресс-службе облправительства.

Прежде базовая ставка тарифа была одинаковой для всех водителей на одной территории, теперь при расчете тарифа могут учитываться самые разные факторы. Это и возраст автомобиля, и пробег, и класс (спортивный он или семейный), и наличие детей у водителя, и манера вождения, и грубое нарушение им правил.

В законе определены нарушения ПДД, которые страховщики могут учитывать при определении базового тарифа ОСАГО. Это проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч. Сейчас Российский союз автостраховщиков налаживает информационный обмен с ГИБДД. При этом во внимание не могут приниматься нарушения, зафиксированные камерами. Они относятся к автомобилю, а не к конкретному водителю. Нарушения, которые могут учитывать страховщики при определении тарифа ОСАГО, должны быть идентифицированы с конкретным водителем. То есть быть зафиксированы сотрудниками ГИБДД, когда водителя остановил инспектор и выписал протокол.

Какие именно факторы учитывать решает сам страховщик, но они должны быть основаны на статистике страховщика по количеству аварий и размерам выплат для водителей и автомобилей с разными характеристиками. Банк России определил факторы, на которые страховые компании не вправе ориентироваться. Это национальная, расовая и языковая принадлежность, а также вероисповедание и должностное положение.

Каждая страховая компания должна будет публиковать у себя на сайте список критериев, которые она использует, а также калькулятор расчета стоимости ОСАГО.

Чтобы страховые компании могли назначать разный базовый тариф для аккуратных водителей и лихачей, предусмотрено расширение границ тарифного коридора. Для легковых автомобилей физических лиц — на 10% вниз и вверх. Таким образом, для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок будет от 2471 рубля до 5436 рублей.

Сама же формула расчета стоимости полиса не изменилась: базовый тариф (который страховая компания рассчитает индивидуально) умножается на несколько коэффициентов (в том числе коэффициент территории, мощности, возраст-стаж, бонус-малус).

По мнению экспертов, законодательные изменения должны привнести в сегмент ОСАГО больше справедливости и конкуренции. Теперь страховщики начнут соревноваться между собой за более ответственных водителей, поощряя их снижением цены на полисы обязательной «автогражданки».

Напомним, что 24 августа вступил в силу Федеральный закон от «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Указание Банка России от 28 июля 2020 года №5515-У о расширении тарифного коридора по ОСАГО вступило в силу с 5 сентября 2020 года.