Орловских грибников попросили вести «тихую охоту» с умом

Каждое лето сотни людей идут в лес за грибами. Некоторые теряются, и дальше — как повезёт: кто-то сам отыщет дорогу, кого-то найдут и спасут, но каждый пятый потерявшийся в лесу погибает. Такую печальную статистику привели в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Орёл.

Почему же взрослые и дееспособные люди теряются в лесу? Первая и основная причина – это беспечность. Люди идут неподготовленными в труднодоступную и сложную для ориентирования местность, при этом пренебрегают элементарными мерами предосторожности: не знают, как ориентироваться, не берут с собой телефон, не сообщают своим близким, куда они ушли, одеваются в тёмную и камуфляжную одежду, в которой быстро теряют друг друга из виду.

Вторая важная причина – переоценка своих сил. “Я знаю этот лес как свои пять пальцев”, “я сюда с детства хожу”, “как может взрослый здоровый человек заблудиться в лесу?”, “я прекрасно ориентируюсь на любой местности”. Люди считают, что они отлично знают лес и сами справятся, пытаются выйти сами, долго плутают, уходят далеко от точки входа, тратят время и силы и лишь потом, когда они забираются далеко в непролазную чащу, вызывают помощь.

Третья причина – различные заболевания, несчастные случаи, состояния изменённого сознания, связанные с алкоголем и прочими подобными вещами.

У «Лиза Алерт» начался лесной сезон, а это значит, что ежедневно на территории России сотни волонтёров ищут десятки заблудившихся в лесу. Ребята очень стараются помочь всем, кто в этом нуждается. Но лучший поиск – это тот, который не состоялся, а самый быстрый – поиск человека, который знает, как правильно действовать, если он потеряется. Поэтому орловцев попросили запомнить и рассказать родным несколько правил, которые помогут правильно подготовиться к походу в лес, не заблудиться, а в случае, если это всё-таки произошло, благополучно вернуться домой.

1. Отправляясь в лес, обязательно сообщите близким или друзьям подробную информацию о том, куда вы пошли и когда планируете вернуться. Если вы не придёте вовремя, вас начнут искать, а время, как известно, — важнейший фактор благополучного поиска.

2. Правильно и по погоде одевайтесь. Никакого камуфляжа и темных цветов – одежда должна быть яркой, в идеале со светоотражающими элементами, в ней вы будете заметнее, в том числе и с воздуха. Если такой одежды нет, купите сигнальный жилет на ближайшей заправке — он дешёвый, яркий, и его можно надеть на любую куртку. Вы должны быть одеты теплее, чем вам кажется комфортным днём и дома – в лесу холоднее, чем рядом с домом. Не забудьте про непромокаемую обувь.

3. Возьмите с собой всё необходимое: полностью заряженный мобильный телефон, нож, спички или зажигалку, свисток, маленький фонарик, защиту от дождя (дождевик или кусок пленки). Для отслеживания маршрута возьмите, если есть, трекер, туристический навигатор или скачайте карту в телефон. Если в лес идёт пожилой человек, будет очень разумным установить специальное приложение, которое позволит близким на их телефонах отслеживать его перемещения. Эту услугу можно подключить у всех основных мобильных операторов на любой, в том числе кнопочный, телефон. Если умеете пользоваться, берите с собой компас. Обязательно возьмите запас воды, продуктов и лекарство, если вы принимаете его постоянно.

4. Прежде чем идти в лес, изучите на карте тот район, куда собираетесь отправиться, чтобы понять, какие там есть ориентиры, с какой стороны может быть река или дорога. В лесу важно всё время представлять, где вы находитесь, понимать, где какие стороны света и какое у вас направление движения. Запоминайте по возможности свой путь, замечая по дороге предметы, которые могут служить ориентирами (овраг, речка, линия электропередач и так далее). Оставляйте видимые следы по ходу своего движения, которые помогут вам вернуться назад, — например, заметные знаки из палок на земле. Если умеете пользоваться компасом, перед походом в лес отметьте аварийный азимут.

5. Самый главный совет: как только вы поняли, что потерялись, – ОСТАНОВИТЕСЬ. Вы уже заблудились и не понимаете, где находитесь. Чем больше вы паникуете и хаотично двигаетесь, тем дальше уходите и усугубляете ситуацию.

6. Не пытайтесь залезть на высокое дерево, чтобы понять, где вы находитесь, – настолько высоко, чтобы увидеть лес сверху, вы всё равно не залезете, а упасть можете. Кроме того, не рассчитывайте на мох на деревьях, муравейники и тому подобные приметы – опыт лесных поисков показывает, что они не работают и могут только вас запутать. Например, если деревья стоят достаточно близко — мох растет не обязательно с северной стороны.

7. ПОЗВОНИТЕ по номеру 112 или в полицию. Если на телефоне появилась надпись «нет сети», «нет связи» и так далее, всё равно наберите 112 или нажмите опцию «экстренный вызов», «SOS»: звонки в службу 112 могут проходить и в том случае, если у вашего мобильного оператора в этом месте нет покрытия.

Оператору 112 нужно сообщить ваше ФИО, откуда и во сколько вы вышли, возраст, состояние здоровья, если помните – телефоны родных. В некоторых регионах единая дежурная диспетчерская служба сразу передает лесные заявки на горячую линию «Лизы Алерт». Однако такая работа налажена не везде, поэтому сразу же после звонка в службу 112 звоните на горячую линию отряда: 8-800-700-54-52. В отряде есть специалисты, которые владеют знаниями, позволяющими дистанционно определить местоположение человека и вывести его из леса по телефону. Но одно из главных условий — никуда не ходите и оставайтесь там, где есть связь. Перестаньте звонить всем, а разговаривайте ТОЛЬКО со специалистом, который может вам помочь. Берегите заряд телефона.

8. Если рядом находятся линейные ориентиры – просеки, линии электропередачи, лесные дороги, откуда вас легко можно будет забрать, — переместитесь туда и ждите спасателей. Если вы вышли на линейные объекты, то не уходите с них.

9. ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ. Если вас уже ищут, вы можете слышать, как вас зовут. Спасатели могут также использовать сирену. С осторожностью идите на звук, который двигается, – шум машин, поезда – не всегда просто верно определить местоположение источника звука. Проще это сделать со «стационарными звуками» человеческого жилья – лай собак, жужжание пилы, человеческие голоса, музыка. Потерявшимся категорически НЕ СОВЕТУЮТ идти на любой звук в тёмное время суток: это реальная вероятность травмироваться.

10. Если вы ушли далеко от точки входа или не сообщили, где именно вы заходили в лес, нужно понимать, что помощь может подоспеть только через несколько дней. Поэтому ждать лучше на открытом сухом месте. Постройте укрытие от дождя, обеспечьте себе возможность сидеть и лежать не на земле. Соберите воду, обезвоживание — первая причина потери сил. Обозначьте яркими предметами свое местопребывание – это делается для того, чтобы в случае поиска с воздуха вас увидели. Если голос сел и кричать не получается, а свисток вы не взяли, можно стучать палкой по дереву. Можно взять пару пустых пластиковых бутылок и стучать ими. По возможности разведите огонь: переохлаждение — наиболее частая причина смерти в лесу.

Что делать родственникам, если близкий человек заблудился в лесу?

• Как можно быстрее подайте в полицию заявление о пропаже. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие вашу личность, а также (по возможности) документы пропавшего. Обязательно возьмите с собой фотографию человека, желательно самую свежую. В полиции заявление принимают сразу. Правила о том, что надо подождать трое суток, не существует! Никакого «лимита времени» нет! Ваш звонок в 112 – это уже заявление о пропаже! Параллельно звоните на горячую линию «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52. Лесные заявки входят в категорию срочных поисков, и работа над ними начинается незамедлительно.

• Если у потерявшегося работает телефон, не надо постоянно названивать с вопросом «ты где?» (в лесу) и пытаться понять, где он, уточняя «что ты видишь?» (деревья). Если он сам этого не понимает, вряд ли неспециалист дистанционно сможет определить его местоположение — оставьте эту задачу и заряд телефона профессионалам.

• Примите участие в поиске, ведь вы и ваши близкие – самые мотивированные поисковики. Инфорг и координатор поиска дадут вам задачу, не требующую специальных поисковых навыков. Помните, что никто не позаботится о вас и ваших родных лучше, чем вы сами. Берегите свою жизнь и друг друга!