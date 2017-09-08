Орловских кассиров познакомили с новыми банкнотами

Кассиров торговых сетей Орловской области научили различать подлинность банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. В Орде прошло занятие для 118 кассовых работников аптечных сетей, крупных торговых продуктовых сетей.

Сотрудники Центробанка объясняют, что введение новых банкнот — шаг к снижению инфляции. Обычно в странах с более низкими ценами возрастает потребность в купюрах с мелким номиналом. Да и обычный расчёт станет удобнее и проще. Например, раньше, чтобы заплатить 4900 рублей без сдачи, требовалось девять банкнот, а теперь можно обойтись пятью. Сейчас идёт настройка техники: банкоматов и кассового оборудования для приема новых банкнот. Некоторые устройства уже подготовлены для принятия купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Также деньги активно распределяются по кредитным организациям, а некоторые предприятия уже выдают новыми купюрами зарплату.

Напомним, новые банкноты — 200 и 2000 рублей — сделаны по современным европейским стандартам и чем-то напоминают евро. Ярко-синие банкноты многие видели только на картинке или не видели вовсе, поэтому сотрудники некоторых магазинов, серьезно опасатся подделки. Новые банкноты выполнены в ярком-зелёном и синем цветах. И та, и другая содержат комплекс различных защитных элементов. Большая часть из них легко визуализируется и воспринимается на ощупь. Так, номинал и чёрточки сбоку банкноты имеют более выраженный рельеф, что поможет слабовидящим людям легче определить, какая купюра у них в руках. Защитные элементы на новых деньгах очень трудно подделать, а чтобы проверить их на подлинность, необходимо обратить внимание, как минимум, на три элемента. Так, при покачивании банкноты на купюре 200 рублей видны перемещающиеся прямоугольники. А на защитных нитях двухтысячной изображен номинал купюры с движущимися цифрами и 3D-изображением рубля.

Можно посмотреть на купюры против света: на 200 рублёвой изображен памятник затопленным кораблям, а на двух тысячах виден Русский мост.

Есть на купюрах и скрытое изображение. На лицевой стороне в нижнем левом углу расположен квадрат. Если посмотреть на него под углом, можно разглядеть символ рубля.

На лицевой части двухтысячной купюры есть новый защитный элемент — подвижное кольцо. Если вы повернёте банкноту, то увидите перемещающееся кольцо на значке. QR-код — ещё одно нововведение для купюр. Отсканировав его, вы получите ссылку на сайт Банка России, где можно ознакомиться с другими защитными элементами.