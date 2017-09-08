Орловских кассиров познакомили с новыми банкнотами

Кассиров торговых сетей Орловской области научили различать подлинность банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. В Орде прошло занятие для 118 кассовых работников аптечных сетей, крупных торговых продуктовых сетей.

Сотрудники Центробанка объясняют, что введение новых банкнот — шаг к снижению инфляции. Обычно в странах с более низкими ценами возрастает потребность в купюрах с мелким номиналом. Да и обычный расчёт станет удобнее и проще. Например, раньше, чтобы заплатить 4900 рублей без сдачи, требовалось девять банкнот, а теперь можно обойтись пятью. Сейчас идёт настройка техники: банкоматов и кассового оборудования для приема новых банкнот. Некоторые устройства уже подготовлены для принятия купюр номиналом в 200 и 2000 рублей. Также деньги активно распределяются по кредитным организациям, а некоторые предприятия уже выдают новыми купюрами зарплату.

Напомним, новые банкноты — 200 и 2000 рублей — сделаны по современным европейским стандартам и чем-то напоминают евро. Ярко-синие банкноты многие видели только на картинке или не видели вовсе, поэтому сотрудники некоторых магазинов, серьезно опасатся подделки. Новые банкноты выполнены в ярком-зелёном и синем цветах. И та, и другая содержат комплекс различных защитных элементов. Большая часть из них легко визуализируется и воспринимается на ощупь. Так, номинал и чёрточки сбоку банкноты имеют более выраженный рельеф, что поможет слабовидящим людям легче определить, какая купюра у них в руках. Защитные элементы на новых деньгах очень трудно подделать, а чтобы проверить их на подлинность, необходимо обратить внимание, как минимум, на три элемента. Так, при покачивании банкноты на купюре 200 рублей видны перемещающиеся прямоугольники. А на защитных нитях двухтысячной изображен номинал купюры с движущимися цифрами и 3D-изображением рубля.

Можно посмотреть на купюры против света: на 200 рублёвой изображен памятник затопленным кораблям, а на двух тысячах виден Русский мост.

Есть на купюрах и скрытое изображение. На лицевой стороне в нижнем левом углу расположен квадрат. Если посмотреть на него под углом, можно разглядеть символ рубля.

На лицевой части двухтысячной купюры есть новый защитный элемент — подвижное кольцо. Если вы повернёте банкноту, то увидите перемещающееся кольцо на значке. QR-код — ещё одно нововведение для купюр. Отсканировав его, вы получите ссылку на сайт Банка России, где можно ознакомиться с другими защитными элементами.

 

Ты ж музыкант, Миша!
11 февраля кинотеатры «Современник» и «Победа» проведут последний киносеанс
На АПЛ «Орёл» появится походный иконостас
Опубликовано 29 Дек 2017 в 11:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"