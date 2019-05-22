22 мая 2019



Орловских перевозчиков проверят. Опять

Жители Северного района считают, что схему движения общественного транспорта необходимо скорректировать, особенно в сторону центра города. На еженедельном рабочем совещании напомнили, что завершается разработка новой схемы транспортного обслуживания. Главная задача — сократить дублирующие маршруты городского и пригородного транспорта. При этом постараются соблюсти условие, при котором из любой точки города можно будет доехать в любую другую максимум с одной пересадкой. Это соответствует требованию социального стандарта пассажироперевозок Министерства транспорта РФ, — отметили в пресс-службе горадминистрации.

На сегодняшний день из Северного района практически во все районы города можно добраться без пересадок. Исключение составляет только район станции «Лужки», отметил замначальника транспортного отдела Дмитрий Паничкин. Он напомнил, что еженедельно проводятся выездные мероприятия, а также контроль движения маршруток с помощью системы ГЛОНАСС. За последнюю неделю составлены две претензии в отношении перевозчика, обслуживающего район станции «Лужки» и ул. Ливенской. Сегодня, 22 мая, состоится крупная проверка соблюдения перевозчиками графиков движения в Северном районе. Также по словам Дмитрия Паничкина, за два предыдущих месяца составлено 12 претензий перевозчикам за нарушение графиков в вечернее время.

 

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Опубликовано 22 мая 2019 в 15:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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