13 марта 2019



Орловских школьников сделают ярче

В Орловской области стартовала кампания «Я заметный и яркий». В ее рамках школьники узнают, почему необходимо всегда использовать световозвращающие элементы. Акция будет проходить до 10 апреля в 6 регионах России (Орловская, Курская и Калужская области, а также Хабаровский, Камчатский и Красноярский края). Всего станут заметнее на дорогах более 13 000 учащихся. Из них более двух тысяч — это школьники Орловской области. В первую очередь мастер-классы пройдут в тех учебных заведениях, которые расположены в непосредственной близости к проезжей части. На таких уроках полицейские расскажут ребятам о необходимости соблюдения ПДД, о последствиях нарушений и ответственности каждого за ситуацию на дорогах. Полицейские подробно рассмотрят со школьниками правильное размещение световозвращателей на одежде.

Также для школьников подготовлены представления, на которых в юмористической, интерактивной и интересной для детей форме расскажут о принципах действия, видах и пользе световозвращателей. Основной упор организаторы сделают на необходимости правильного использования световозвращающих элементов.

В ходе первых таких уроков школьники смогли показать полученные знания, поучаствовав в ПДД-викторине. Победителям вручили свидетельства об участии в акции. И всем ребятам подарили светящиеся в темноте браслеты, ручки, блокноты и световозвращаюшие подвески, правильное размещение которых на рюкзаках и одежде, позволят стать заметнее на дороге, — отметили в пресс-службе ГИБДД.

 

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Опубликовано 13 Мар 2019 в 17:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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