Орловский облсуд отказал в удовлетворении исковых требований предпринимателя к бывшей сотруднице

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело по иску индивидуального предпринимателя к своему бывшему работнику о возмещении ущерба, причиненного им при исполнении трудовых обязанностей.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель 2 декабря 2015 года приняла работницу на торговую базу на должность управляющего складом. С ней был заключен трудовой договор, а также договор полной материальной ответственности. В январе 2017 года управляющая складом, не уведомив работодателя, не вышла на работу и отсутствовала семь дней, через несколько дней после этого была уволена за прогул.

После увольнения работницы в апреле 2017 г. была проведена сверка взаимных расчетов индивидуального предпринимателя с контрагентами, закупавших товар со склада истца, на основании которых была выявлена недостача денежных средств. Как указал истец, это произошло по вине уволенной сотрудницы, отпускавшей товар со склада контрагентам, но вносившей не все деньги в кассу.

В добровольном порядке бывшая работница отказалась возмещать причиненный вред (более 100 тыс. руб.).

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично и взыскал с работника 40 тыс. рублей материального ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей. Решение было обжаловано в апелляции.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда, рассматривая спор, указала, что, исходя из правовых норм трудового законодательства и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по их применению, следует, что необходимыми условиями для наступления материальной ответственности работника за причиненный работодателю ущерб являются: наличие прямого действительного ущерба, противоправность поведения (действия или бездействия) работника, причинно-следственная связь между действиями или бездействием работника и причиненным ущербом, вина работника в причинении ущерба.

При этом бремя доказывания наличия совокупности указанных обстоятельств законом возложено на работодателя, который до принятия решения о возмещении ущерба конкретным работником обязан провести проверку с обязательным истребованием от работника письменного объяснения для установления размера причиненного ущерба, причин его возникновения и вины работника в причинении ущерба.

Судебная коллегия указала, что работодателем не представлены допустимые и достоверные доказательства наличия условий для возложения на бывшую сотрудницу обязанности по возмещению ущерба; истцом не проведена инвентаризация для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения, не затребованы письменные объяснения работника, следовательно, не представлено бесспорных доказательств, подтверждающих факт причинения ответчиком прямого действительного ущерба и размер такового. В связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения требования ИП о взыскании с бывшей сотрудницы ущерба.

Таким образом, судебная коллегия отменила решение районного суда и отказала в удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя к бывшей сотруднице.

По информации пресс-службы Орловского областного суда.