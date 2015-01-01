Орловским четвероногим питомцам угрожает пироплазмоз

С приходом весны владельцы собак должны быть более бдительны, так как с повышением температуры активизируются и клещи, наибольшую опасность из которых представляют паразиты рода Dermacеntor. Укус такого клеща может привести к пироплазмозу, а в случае отсутствия или несвоевременного оказания ветеринарной помощи собаке, приводит к летальному исходу. Появление пироплазмоза у собак связано с проникновением микроскопических клеточных паразитов семейства бабезиевых в эритроциты крови животного.

Эти паразиты уже есть у клещей, они прекрасно сохраняют свою жизнеспособность и впоследствии передаются потомству, поэтому чтобы им стать переносчиками, необязательно кусать больную собаку. Жизненный цикл у пироплазмид происходит со сменой двух хозяев – собаки и заражённого клеща. Во время укуса клещ начинает глубже проникать в кожу, чтобы всасывать кровь. В процессе питания кровь смешивается со слюной паразита и вспрыскивается обратно, тем самым давая возможность проникнуть вредным микроорганизмам.

Во время болезни у животного может подниматься температура до 41 — 42°С, отмечается вялость, потеря аппетита, слабость задних конечностей и шаткая походка. Также наблюдается пожелтение слизистых оболочек, моча окрашивается в красно-бурый цвет, может быть рвота и понос. При обнаружении клеща, прикрепившегося к коже, необходимо его извлечь и обработать место укуса. После извлечения клеща нужно наблюдать за животным в течение 14 дней. Не стоит заниматься самолечением.

Укус клеща не всегда может привести к пироплазмозу, так как в организме клеща могут отсутствовать возбудители заболевания. Несмотря на это, необходимо в любом случае показать домашнего питомца ветеринару. Диагностика пироплазмоза — это комплексный процесс, который проводится с использованием ряда лабораторных обследований.

В ветеринарной лаборатории Орловского референтного центра проводят исследование мазков периферической крови животных (из периферических уха, хвоста) на наличие возбудителей пироплазмидозов. Мазки крови берут в период развития симптомов болезни, при повышенной температуре, до применения специфического лечения. От каждого животного необходимо делать по 2 мазка.

Профилактика пироплазмоза направлена на предупреждение атаки клещами. Существует два способа обезопасить своего питомца. Первый – это вакцинация. Она увеличивает сопротивляемость организма к возбудителям болезни и помогает легче переносить симптомы в случае заражения. Делать прививку нужно раз в полгода. И второй — инсекто-акарицидные средства (ошейник, спрей, капли на холку или лечебные шампуни). Для большей эффективности лучше всего применять комплексный подход. Стоит помнить, что из-за изменения климата и адаптации, клещи могут атаковать домашнего любимца даже в пределах города. Собак необходимо постоянно осматривать на наличие клещей. При первых же признаках недомогания у собаки обратитесь к ветеринару, — сообщили в пресс-службе референтного центра Россельхознадзора.

 

Бывший вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев снова предстанет перед судом
Сотрудники орловского отделения ПФР помогли детям из малообеспеченных семей собраться в школу
В апреле налоговая инспекция по городу Орлу продлит часы работы
Опубликовано 17 Апр 2018 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

Комментарии закрыты.

Новости

Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"