Орловским садоводам и дачникам не советуют скучать в декабре

Референтный центр Россельхознадзора опубликовал перечень работ, которые можно сделать в саду и огороде в декабре. В частности, в начале декабря, до наступления сильных морозов, срезаются с деревьев черенки для зимней или весенней прививки. Хранить их лучше всего в ящике с песком в прохладном месте.

Если выпало много снега, при температуре около 0 градусов его следует стряхнуть с деревьев зимних сортов, не сбросивших листву. Накапливаясь на листьях и ветвях, он может обломать сучья. Сначала стряхивайте снег с нижних сучьев, а затем с расположенных выше. При выпадении снега постарайтесь укрыть землянику, особенно 1-2-летнюю. Для задержания снега разложите по участку ветки, оставшиеся от обрезки деревьев и кустарников, цветочные стебли. Ветви не должны быть больными: монилиозом, мучнистой росой. Рыхлый снег в приствольных кругах отаптывайте. Плотный снег—препятствие для мышей на пути к коре деревьев и кустарников. Подсыпьте почву или компост под основания ягодных кустарников (слоем 5-8 см).

Постоянно наблюдайте за плодами, положенными на хранение. Лучшая температура для хранения большинства сортов яблок плюс 1-2 градуса. Удаляйте больные и поврежденные плоды.

А ещё в декабре пора подумать над планом будущих посевов-посадок. Правильно составленный севооборот — главный пункт в большом перечне мер, направленных на повышение урожайности растений, их устойчивости к болезням, вредителям, мер, не только сберегающих, но и повышающих плодородие почвы. Бессменное выращивание овощей приводит к накоплению вредителей, болезней, свойственных культуре, обеднению почвы. При смене культур негативные последствия нивелируются, соблюдение севооборота позволяет ежегодно получать высокие урожаи здоровых, чистых от пестицидов овощей. Планирование необходимо еще и для того, чтобы определиться, сколько каких семян, удобрений, рассадных грунтов купить.

Если на участке есть газон, не следует по нему ходить, пока слой снега не достигнет хотя бы 10 см, иначе трава может оказаться испорченной, с бурыми пятнами. Не следует оставлять поверх газона ледяную корку и большие сугробы снега.

Для защиты стволов плодовых деревьев и кустарников от мелких грызунов можно утоптать снег вокруг ствола, собрав его в конусообразную горку, и полить водой: животные не смогут подобраться к коре и нанести вред дереву. Если снега мало, подойдет вариант с оборачиванием ствола рогожей, толем или металлической сеткой. Оборачивать стволы желательно до наступления стойких морозов.

Более крупных вредителей коры (например, зайцев) можно отвадить из сада с помощью специальной смеси, которой следует обработать стволы (можно купить готовую смесь или приготовить самостоятельно из глины, навоза и воды с добавлением небольшого количества карболовой кислоты). Для натирания ветвей с целью защитить кустарники от зайцев еще используют сало.

Небольшие деревья со слабыми ветвями, особенно хвойные, следует перевязать для защиты от снегопадов.

В теплицах в это время выращивают лук, петрушку, сельдерей, чтобы на столе были свежие витамины. Также это время подходит для пересмотра инвентаря, покупки недостающего, подготовки для следующего огородного сезона. Можно заняться ремонтом парниковых рам. Декабрь используют для накопления золы, удобрений, птичьего помета, навоза и т.д., которые будут применяться на следующий год для подкормки растений.

Если выпадет достаточно снега, сгребая его с дорожек, дополнительно укроем цветники. Чем толще слой снега, тем больше шансов благополучной зимовки цветов. Обвяжем шпагатом колонновидные кроны туй, можжевельников, чтобы их ветки не обломились под тяжестью снега или наледи.