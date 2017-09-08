Орловским садоводам и дачникам не советуют скучать в декабре

Референтный центр Россельхознадзора опубликовал перечень работ, которые можно сделать в саду и огороде в декабре. В частности, в начале декабря, до наступления сильных морозов, срезаются с деревьев черенки для зимней или весенней прививки. Хранить их лучше всего в ящике с песком в прохладном месте.

Если выпало много снега, при температуре около 0 градусов его следует стряхнуть с деревьев зимних сортов, не сбросивших листву. Накапливаясь на листьях и ветвях, он может обломать сучья. Сначала стряхивайте снег с нижних сучьев, а затем с расположенных выше. При выпадении снега постарайтесь укрыть землянику, особенно 1-2-летнюю. Для задержания снега разложите по участку ветки, оставшиеся от обрезки деревьев и кустарников, цветочные стебли. Ветви не должны быть больными: монилиозом, мучнистой росой. Рыхлый снег в приствольных кругах отаптывайте. Плотный снег—препятствие для мышей на пути к коре деревьев и кустарников. Подсыпьте почву или компост под основания ягодных кустарников (слоем 5-8 см).

Постоянно наблюдайте за плодами, положенными на хранение. Лучшая температура для хранения большинства сортов яблок плюс 1-2 градуса. Удаляйте больные и поврежденные плоды.

А ещё в декабре пора подумать над планом будущих посевов-посадок. Правильно составленный севооборот — главный пункт в большом перечне мер, направленных на повышение урожайности растений, их устойчивости к болезням, вредителям, мер, не только сберегающих, но и повышающих плодородие почвы. Бессменное выращивание овощей приводит к накоплению вредителей, болезней, свойственных культуре, обеднению почвы. При смене культур негативные последствия нивелируются, соблюдение севооборота позволяет ежегодно получать высокие урожаи здоровых, чистых от пестицидов овощей. Планирование необходимо еще и для того, чтобы определиться, сколько каких семян, удобрений, рассадных грунтов купить.

Если на участке есть газон, не следует по нему ходить, пока слой снега не достигнет хотя бы 10 см, иначе трава может оказаться испорченной, с бурыми пятнами. Не следует оставлять поверх газона ледяную корку и большие сугробы снега.

Для защиты стволов плодовых деревьев и кустарников от мелких грызунов можно утоптать снег вокруг ствола, собрав его в конусообразную горку, и полить водой: животные не смогут подобраться к коре и нанести вред дереву. Если снега мало, подойдет вариант с оборачиванием ствола рогожей, толем или металлической сеткой. Оборачивать стволы желательно до наступления стойких морозов.

Более крупных вредителей коры (например, зайцев) можно отвадить из сада с помощью специальной смеси, которой следует обработать стволы (можно купить готовую смесь или приготовить самостоятельно из глины, навоза и воды с добавлением небольшого количества карболовой кислоты). Для натирания ветвей с целью защитить кустарники от зайцев еще используют сало.

Небольшие деревья со слабыми ветвями, особенно хвойные, следует перевязать для защиты от снегопадов.

В теплицах в это время выращивают лук, петрушку, сельдерей, чтобы на столе были свежие витамины. Также это время подходит для пересмотра инвентаря, покупки недостающего, подготовки для следующего огородного сезона. Можно заняться ремонтом парниковых рам. Декабрь используют для накопления золы, удобрений, птичьего помета, навоза и т.д., которые будут применяться на следующий год для подкормки растений.

Если выпадет достаточно снега, сгребая его с дорожек, дополнительно укроем цветники. Чем толще слой снега, тем больше шансов благополучной зимовки цветов. Обвяжем шпагатом колонновидные кроны туй, можжевельников, чтобы их ветки не обломились под тяжестью снега или наледи.

 

"Орелтеплогаз" отказывается отапливать город
В Орле лучшего молодого писателя увенчают «Лавровым венцом»
В Орле ночную торговлю алкоголя маскировали под продажу.. спичек
Опубликовано 08 Дек 2017 в 12:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"