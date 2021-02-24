Орловским садоводам напомнили о лучших сортах яблонь для нашего региона

Адаптивность сорта к конкретным почвенно-климатическим условиям является ключом успеха к его выращиванию. Только после тщательного изучения и строгого отбора, сорт может быть рекомендован для возделывания в определенном регионе России – внесен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Этот процесс регламентируется и контролируется Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений.

ВНИИСПК является оригинатором 55 сортов яблони разных сроков созревания (летние, осенние, зимние). Специально для садоводов на сайте ВНИИСПК сделали обзор лучших летних сортов. Все они рекомендованы для выращивания в Центрально-Черноземном регионе нашей страны, в который входят Орловская, Тамбовская, Липецкая, Курская, Воронежская, Белгородская области. Все сорта, описание которых представлено ниже — это сорта нового поколение с тройным набором хромосом, иммунитетом или высокой устойчивостью к парше.

АВГУСТА

Позднелетний триплоидный сорт сравнительно устойчив к парше. Зимостойкий. Съемная зрелость в условиях Орловской области наступает 15-20 августа, потребительский период продолжается около месяца. Достоинства, за которые сорт был выделен — высокая товарность и десертный вкус плодов. Плоды выше среднего размера (160 г), одномерные, продолговатые, конические, широкоребристые, скошенные. Покровная окраска на большей части поверхности плода в виде размытого красного румянца Оценка внешнего вида плодов по десятибалльной оценочной шкале 4,4-4,5 балла. Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, крупнозернистая, сочная, кисло-сладкая, отличного вкуса (4,4 балла).

ДАРЁНА

Позднелетний триплоидный сорт. Съемная зрелость в условиях Орловской области наступает во второй половине августа. Потребительский период плодов продолжается до конца сентября. Плоды выше среднего размера (170 г), продолговатые, конические, широкоребристые, скошенные. Покровная окраска на большей части плода в виде румянца и розовых крапин. Мякоть белая или слегка зеленоватая, средней плотности, крупнозернистая, сочная, кисло-сладкая, со слабым ароматом. Внешний вид плодов оценивается на 4,5 балла, вкус – 4,3 балла.

МАСЛОВСКОЕ

Триплоидный, иммунный к парше (ген Vf) сорт яблони. Съемная зрелость плодов в Орловской области наступает 10-15 августа, потребительский период продолжается до 10 октября. Иммунитет к парше, скороплодность, высокая товарность плодов являются достоинствами, которые определяют пригодность сорта Масловское для интенсивного садоводства. Плоды крупные (230 г), средней одномерности, приплюснутые, широкоребристые, слабоскошенные. Покровная окраска – по меньшей части плода в виде крапин розового цвета. Мякоть плодов зеленоватая, плотная, очень сочная, кисло-сладкая. Внешний вид и вкус плодов оцениваются на 4,3 балла.

ОСИПОВСКОЕ

Летний, триплоидный, высокоурожайный сорт с регулярным плодоношением, высокой полевой устойчивостью к парше и высокотоварными десертными плодами. Съемная зрелость плодов в условиях Орла наступает в начале августа, потребительский период продолжается до середины сентября Сорт устойчив к парше. Плоды средней массы (130 г). Покровная окраска — на меньшей части плода в виде розовых штрихов. Мякоть плодов зеленоватая, средней плотности, мелкозернистая, сочная. Привлекательность внешнего вида и вкус плодов оцениваются на 4,4 балла.

ЮБИЛЯР

Триплоидный сорт позднелетнего созревания плодов. Съемная зрелость в условиях Орла наступает 25 августа – 5 сентября. Потребительский период продолжается до конца сентября. Сорт пригоден для промышленных и приусадебных садов так как характеризуется иммунитетом к парше, высокой и регулярной урожайностью, высокими товарными и потребительскими качествами плодов. Плоды средней величины (130 г), ширококонические. Поверхность плодов гладкая, слаборебристая. Покровная окраска занимает меньшую часть плода в виде штрихов и крапин малинового цвета. Мякоть плодов кремоватая, средней плотности, нежная, мелкозернистая, сочная, кисло-сладкая. Внешний вид плодов оценивается на 4,4 балла, вкус – на 4,2 балла.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Триплоидный, иммунный к парше (ген Vf) сорт яблони. Съемная зрелость плодов в Орловской области наступает 8-17 августа. Потребительский период плодов длится до конца сентября. Сорт скороплодный, урожайный с высокой товарностью плодов. Представляет большой интерес для садоводов-любителей. Плоды крупные (214 г), средней одномерности, округло-конические, скошенные, поверхность сильноребристая. Покровная окраска – по меньшей части плода в виде полос малинового цвета. Мякоть плодов зеленоватая, мелкозернистая, сочная. Внешний вид плодов оценивается на 4,4 балла, вкус – 4,3 балла.