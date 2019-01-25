25 января 2019



Орловским водителям напомнили, как сэкономить на госуслугах

Госавтоинспекция региона напоминает, что в случае подачи заявления на совершение регистрационных действий с транспортными средствами, а также выдачу либо замену водительского удостоверения и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием портала госуслуг, размер государственной пошлины уменьшается на 30%. Скидка на электронные госуслуги действует до 1 января 2021 года.

Так, например, при личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей, а при подаче заявления и оплате госпошлины через Единый портал размер госпошлины составит 1995 рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.

Для тех, кто еще не успел зарегистрироваться на портале Госуслуги или нуждается в консультативной помощи, в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции организовано взаимодействие с Центром обслуживания заявителей в Единой системе идентификации и аутентификации. Для регистрации на портале Госуслуги при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.

В 2018 году в регистрационно-экзаменационных подразделениях госавтоинспекции создано 5 636 учетных записей, подтверждено 3 227 учетных записей пользователей ЕПГУ, записано на получение государственных услуг 10 667 граждан, — сообщили в пресс-службе УМВД.

 

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Опубликовано 25 Янв 2019 в 17:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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