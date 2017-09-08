Орловским водителям напомнили про «вафельницу»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник подписал два постановления, которые вносят существенные изменения в правила дорожного движения. Одно из них меняет очередность проезда при круговом движении: приоритет теперь будет отдаваться двигающимся по кругу. Вторым постановлением регионы наделяются правом наносить специальную (диагональную) дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками. Суть идеи такова: «вафельница» считается запретной зоной, останавливаться на ней нельзя, и если водитель, находясь на такой разметке, упрется в хвост пробки и преградит дорогу транспортным средствам, двигающимся в поперечном направлении, то получит штраф 1 000 рублей согласно статье 12.13 КоАП РФ — фиксировать нарушения будут камеры, работающие в автоматическом режиме, — пояснили в пресс-службе орловской госавтоинспекции.

О наличии «вафельницы» на перекрестке будет предупреждать соответствующий знак в виде белого прямоугольника с автомобилем и желтой сеткой — его пропишут в ПДД. Возможно, также придется ввести изменения в КоАП, поскольку нынешнее определение термина «затор» весьма расплывчатое, тогда как «вафельница» четко обозначает область нарушения.
Согласно документу, цель принятого решения — повышение безопасности и улучшение организации дорожного движения на перекрестках.

Как отмечается в документе на сайте кабинета министров, на автомобильных дорогах России наиболее проблемные участки, на которых происходят ДТП и затруднено движение, — это перекрестки. Во многом такая ситуация обусловлена нарушением участниками движения пункта 13.2. правил, где запрещается выезд на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться и создать препятствие для двигающихся в поперечном направлении. В Орле картину такого нарушения ежедневно можно наблюдать на перекрестке у памятника Дзержинскому по улице Салтыкова-Щедрина вдоль здания ФСБ. Особенно впечатляет пешеходов тот факт, что автомобиль-нарушитель обычно останавливается на перекрестке, уперевшись в пробку на левой полосе. Но правая полоса при этом в 99% случаев совершенно свободна!

 

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Опубликовано 31 Окт 2017 в 12:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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