29 марта 2021



Орловцам грозят крупные штрафы за самовольное подключение к электросетям

В ходе последних обходов абонентов инспекторы Орловского энергосбыта выявили 32 факта самовольного подключения к электросетям. Обо всех случаях сообщается в правоохранительные органы.

Действия нарушителей попадают под статью 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Для физических лиц за её нарушение предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное самовольное подключение к электросетям гражданам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей.

Самовольное подключение к электросетям крайне опасно для самих нарушителей и окружающих, так как может стать причиной короткого замыкания или даже пожара, поясняют энергетики.

 

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Опубликовано 29 Мар 2021 в 14:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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