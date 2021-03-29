Орловцам грозят крупные штрафы за самовольное подключение к электросетям

В ходе последних обходов абонентов инспекторы Орловского энергосбыта выявили 32 факта самовольного подключения к электросетям. Обо всех случаях сообщается в правоохранительные органы.

Действия нарушителей попадают под статью 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Для физических лиц за её нарушение предусмотрен штраф от 10 до 15 тысяч рублей. За повторное самовольное подключение к электросетям гражданам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей.

Самовольное подключение к электросетям крайне опасно для самих нарушителей и окружающих, так как может стать причиной короткого замыкания или даже пожара, поясняют энергетики.