26 июня 2019



Орловцам напомнили, как легче пережить жару

Роспотребнадзор рассказал орловцам, что есть, сколько пить и как себя вести во время сильной жары. Когда столбик термометра приближается к отметке +30 — нашему организму нужно меньшем энергии, зато гораздо больше жидкости. Поэтому, во-первых, в пищу рекомендуется употреблять менее калорийные блюда. Летом нужно исключить из рациона жирную, высококалорийную пищу, мясные блюда следует заменить рыбой и морепродуктами. Предпочтение необходимо отдавать растительной пище, богатой витаминами и микроэлементами.

Во-вторых, необходимо своевременно пополнять запас жидкости в организме. Идеальным средством утоления жажды является, конечно, чистая питьевая вода или несладкий чай.

Жидкость надо пить часто, но понемногу. Обильное питье в жару поможет организму здорового человека поддержать водно-солевой баланс, избавит от лишних солей, не давая, таким образом, жидкости задерживаться и вызывать отеки.

Общее количество выпиваемой жидкости в жару должно составлять 2,5 -3,5 л. Исключение составляют люди с проблемами сердечно-сосудистой системы, ожирением, гипертонией, а также те, у кого есть заболевания почек. Этим людям необходимо придерживаться рекомендаций лечащего врача с учетом имеющихся противопоказаний.

Сам режим питания летом должен исключить прием пищи в самые жаркие часы суток, то есть лучше, если полноценные блюда вы перенесете на утро или вечер, а в часы пик будете больше пить и отдавать предпочтение овощам и фруктам.

Завтрак в летний период желательно проводить в 6-7 часов утра, обедать нужно до наступления пика температуры — в 11-11.30, а ужинать в 18 часов, когда жара уже спадает.

Следует помнить, что с продуктами питания могут передаваться различные возбудители, некоторые из которых способствуют возникновению пищевых отравлений. Основными мерами профилактики острых кишечных инфекций в летние дни, в условиях жаркой погоды являются:

— тщательное мытье рук с мылом перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета;

— использование для питья питьевой воды гарантированного качества;

— овощи, фрукты, ягоды употреблять в пищу только после тщательного мытья;

— все пищевые продукты следует хранить в чистой закрывающейся посуде в соответствующих температурных условиях хранения и в пределах срока годности продукта.

Если вы планируете отдых на природе и купание в водоеме, помните, что купание следует проводить только в специально отведенных и оборудованных для этих целей зонах отдыха, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных правил и нормативов.

Собираясь на пляж, обязательно нужно взять с собой головной убор, питьевую воду, загорать лучше под зонтиком или теневым навесом в утренние и послеобеденные часы. Нельзя мыть овощи, фрукты и посуду в воде из водоема, необходимо избегать употребления алкогольных напитков, и строго не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения. Одежду следует выбирать из легких и натуральных тканей, открытые участки тела смазывать солнцезащитным кремом.

Напоминаем, что запрещается купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями. И соблюдайте чистоту в местах отдыха! Не оставляйте после себя мусор!

 

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Опубликовано 26 Июн 2019 в 13:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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