Орловцам напомнили, как оформить ежемесячную выплату из маткапитала

С начала 2018 года в России действует такая мера социальной поддержки нуждающихся семей, как ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала.Поправками в Федеральный закон № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» законодательно закреплен экстерриториальный принцип подачи заявления на ежемесячную выплату. То есть, обратиться с заявлением на ежемесячную выплату за второго ребенка, родившегося начиная с 1 января 2018 года можно в любой территориальный орган ПФР, независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал.

Оформление безотносительно к месту регистрации, пребывания или фактического проживания владельца сертификата возможно и через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. В пресс-службе ПФР напомнили, что подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную выплату можно в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения второго ребенка в семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода со дня рождения, выплата будет предоставлена с даты рождения ребенка. В остальных случаях, выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. Средства перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному минимуму для детей в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Для владельцев сертификата, которые обратились за выплатой в 2019 году, ее размер равен прожиточному минимуму для детей за второй квартал 2018 года. Это 9 741 рубль.

На сегодняшний день в Орловской области выплату получают более 800 семей.