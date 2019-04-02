2 апреля 2019



Орловцам напомнили, как отказаться от ненужных земельных участков

От орловцев все больше поступает вопросов о возможности и порядке отказа от прав собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения или доли в праве общедолевой собственности. Напомним, в 1990-е годы земельные участки раздавали взамен больших долгов по зарплате, и жители совхозов, колхозов и деревень не задумываясь брали эти земельные наделы. Не рубли, так сотки, гектары сельскохозяйственной земли — так думали многие. Прошли годы, а некоторые собственники так и не начали осваивать и обрабатывать свои земельные участки. Земля зарастает. Не сегодня-завтра нагрянет надзорный орган и по закону накажет, потребует привести землю в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования. Потому нужно решить, что делать с участком, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности и не стать заложником больших штрафов. Возможный вариант, если нет желания и сил обрабатывать землю — вообще отказаться от нее.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», государственная регистрация прекращения права собственности на земельный участок или долю в праве осуществляется на основании заявления собственника земельного участка или земельной доли. К заявлению прилагается правоустанавливающий документ на земельный участок, долю (свидетельство). Предоставление указанного документа не требуется в случае, если право собственности на данный земельный участок, долю в праве ранее было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости. Заявление об отказе от права собственности на земельный участок, долю в праве можно подать в МФЦ. Всю дополнительную информацию можно получить в филиалах МФЦ. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), — напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.

 

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Опубликовано 02 Апр 2019 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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