Орловцам напомнили, как выбрать мандарины к новогоднему столу

Кроме витаминов, мандарины богаты микроэлементами, в состав этих фруктов входят пектин, глюкоза и пищевые волокна. Для поддержания здоровья и укрепления иммунитета рекомендуется употреблять мандарины регулярно, но в небольших количествах, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию организма.

При выборе фрукта рекомендуется обращать внимание на его внешний вид.

При осмотре мандарины должны быть упругими на ощупь, твёрдыми, не перезревшими, без механических повреждений. Пересохшие или мягкие плоды со следами гниения лучше сразу отложить в сторону.

Белый налет и блестящая кожура на плодах должны насторожить покупателя, так как свидетельствует об обработке фунгицидами, c цeлью пpoдлeния cpoкa хpaнeния.

Если кожура плода мягкая, влажная и вмятины при нажатии сохраняются, значит, фрукт переморожен.

Если плоды липкие, с белыми точками или антоциановыми пятнами, то с большей долей вероятности можно утверждать — плод заражён щитовкой. К карантинным видам этого семейства относятся: калифорнийская щитовка, ограниченно распространённая на территории РФ, и тутовая щитовка, отсутствующая на территории России.

Кожура со следами черных пятен, плесени и гниения может говорить о поражении мандаринов средиземноморской плодовой мухой — опасного карантинного вредителя плодовых культур. Ее личинки портят внешний вид фруктов, приводят к быстрой порче. Личинок можно обнаружить при чистке, они оставляют бороздки прямо под кожурой.

При покупке мандаринов, советуем выбирать чистые, ровные, красивые плоды. У спелых фpyктoв должен быть выpaжeнный цитpycoвый зaпaх. Цвет от желто-оранжевого до яpкo-opaнжeвого. Чем светлее мандарины, тем они кислее. У самых сладких плодов кожура красноватая.

Именно такие мандарины достойны украсить хороший праздничный стол и стать дополнительной поддержкой для иммунитета в зимний период, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.