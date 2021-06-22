22 июня 2021



Орловцам напомнили о том, что скидка на проезд скоро закончится

Скидка на проезд в общественном транспорте по карте МИР действует только до конца июня. Об этом напомнили орловцам в пресс-службе горадминистрации. Акция «С картой МИР проезд дешевле на 4 рубля» была организована национальной платежной системой совместно с ПАО Сбербанк, оператором электронной оплаты проезда АО «РИЦ» и при поддержке администрации Орла.

С 1 июля 2021 года стоимость проезда в общественном транспорте в Орле будет составлять 20 рублей при бесконтактной оплате банковской картой любого банка и 23 рубля при оплате наличными средствами. Как заверили чиновники горадминистрации, тот факт, что разные способы оплаты одной и той же услуги нарушают действующий закон о защите прав потребителей — был оспорен в Верховном суде. Напомним, по действующему закону, совершенно не важно, как происходит оплата за товар — цена от этого не меняется. И наличными и по карте товар или услуга должны стоить одинаково. Однако, почему-то на проезд в транспорте федеральный закон не распространяется.

Также в Орле постоянно идет нарушение закона, когда карта пассажира попадает в стоп-лист. Чтобы вывести карту из стоп-листа орловцы вынуждены платить 17 рублей. Хотя все тот же закон о защите прав потребителей запрещает брать двойную оплату за одну и ту же услугу. Согласно памяткам, размещенным во всех маршрутках, если оплата по карте не проходит — то пассажир платит другой картой или наличными. На основании чего списывается 17 рублей при выводе из стоп-листа — ни жители, ни депутаты городского совета выяснить так и не смогли. Кстати, если вдруг в магазине оплата по карте не проходит — ни в какой стоп-лист такая карта не добавляется и естественно, никаких средств с карты покупателя не списывается.

 

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Опубликовано 22 Июн 2021 в 16:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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