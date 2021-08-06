Орловцам облегчат жизнь — бюрократию сократят в качестве эксперимента

Жители Орловской области смогут получить разрешения и лицензии по упрощенной схеме. Об этом сообщил канал “Телеграммы из Орла”. С 10 августа для получения разрешения (лицензии) достаточно будет подать заявление на портале госуслуг. Уполномоченный орган проверит представленные сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с использованием ведомственных информационных систем. Виды разрешений, подпадающие под экспериментальный упрощенный порядок, будут определены до 10 августа специальной межведомственной рабочей группой. Соответствующее постановление подписано правительством РФ.

Кстати, эксперимент продлится до 1 июля 2022 года и будет направлен на оптимизацию и автоматизацию процессов в сфере разрешительной деятельности. В нем участвуют МЧС, Минздрав, Росздравнадзор, Росаккредитация, Ростехнадзор, Ространснадзор и ФНС.