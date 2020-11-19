Орловцам объяснили, как оплатить налоги из дома

Орловцы, не получившие налоговые уведомления на почте, смогут оплатить налоги из дома.

Учитывая ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, налоговая служба предусмотрела возможность для граждан лично, не посещая почтовое отделение, в котором хранится направленное налогоплательщику налоговое уведомление, вовремя оплатить налоги.

Для этого через сервис «Обратиться в ФНС России» или иным способом можно направить обращение в налоговую инспекцию по месту жительства, попросив предоставить уникальные идентификаторы начислений (УИН), указанные в вашем налоговом уведомлении.

Обращение должно содержать следующие сведения о налогоплательщике:

— фамилию, имя, отчество (при наличии),

— реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан),

— адрес или электронную почту для направления ответа,

— данные о налоговом периоде, в отношении которого запрошены УИНы.

Инспекция оперативно направит запрошенную информацию о значениях УИН из налогового уведомления либо проинформирует о наличии оснований, препятствующих ее предоставлению. Например, если уведомление за указанный период отсутствует, или сведения запрошены из уведомления, которое направлялось не автору обращения.

Оплатить налоги по УИН можно с помощью сервиса «Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по индексу документа» либо иным способом, в том числе через онлайн-сервисы банковских организаций.

Срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц – до 1 декабря включительно.

По информации пресс-службы УФНС России по Орловской области.