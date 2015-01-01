Орловцам покажут шедевры Гюстава Доре

В 185 годовщину со дня рождения французского иллюстратора литературных произведений Поля Гюстава Доре (1832-1883) орловцам покажут 120 его графических работ. На выставке в Орловском музее изобразительных искусств, которая откроется 3 марта, будут представлены иллюстрации к произведениям, принесшим художнику всемирное признание. Среди них: «Потерянный рай» Джона Мильтона, «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Атала» Франсуа Рене де Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Рудольфа Эриха Распе, «Басни» Жана де Лафонтена, «Легенда об оборотне» Эрнеста-Луи-Виктора-Жюля л’Эпина, «Волшебные сказки» Шарля Перро, а также иллюстрации к Библии. Их полноправно можно рассматривать как самоценные произведения большого искусства.

За свою недолгую жизнь Поль Гюстав Доре создал десятки тысяч работ, вошедших в золотой фонд всемирного художественного наследия. И сегодня его иллюстрации по-прежнему украшают множество издающихся на всех континентах, на разных языках мира книг, продолжая пробуждать воображение читателей, помогая постигать мудрость классиков мировой литературы.

Напомним, Поль Гюстав Доре создал новый стиль в искусстве, привил публике вкус к нему и открыл в иллюстрировании книг новые, ранее невиданные грани. Образность его творений завораживает с первого взгляда. Впечатляет и невероятное количество его работ к огромному числу книг, которые он проиллюстрировал со свойственным ему богатством воображения. Вызывают восхищение поэтическая красота одних его гравюр, юмор других, мрачное великолепие третьих.

Талант, трудолюбие и творческая плодовитость Поля Гюстава Доре покорили не только родную Францию, но и почти весь мир. О нем заговорили как о мастере, способном своими иллюстрациями прославить даже заурядную романтическую басню. Издатели выстраивались в очередь за право первыми заполучить его иллюстрации к готовящимся к изданию книгам. До него никому не удавалось придать гравюре столь поразительную и трогательную степень живописности. Ему был присущ удивительный дар личного восприятия и переживания литературного текста.

Обращаясь к первоисточнику, он тонко следовал сюжету, практически дословно раскрывая для читателей все грани чувств, эмоций и страстей персонажей, воспроизводя их на языке графики через захватывающую игру черного и белого, выразительность силуэтов, ритмов и сплетений кружевных линий.

Выставка продлится до 23 апреля. Часы работы с 10.00 до 17.00, в четверг – с 10.00 до 21.00. Выходной — понедельник.