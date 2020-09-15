Орловцам предложили платить налоги авансом

Единый налоговый платеж (ЕНП) поможет орловцам оплатить имущественные налоги не дожидаясь массовой рассылки уведомлений. Этот способ расчета с бюджетом действует с 2019 года как дополнительный сервис, разработанный для удобства физических лиц. Единый налоговый платеж — это деньги, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему, в том числе авансом, до получения налогового уведомления. ЕНП максимально упрощает уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, а также и исключает вероятность ошибки при осуществлении платежа, — рассказали в пресс-службе ФНС.

Орловцы могут перечислить единый налоговый платеж через Интернет-сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин». Деньги зачисляются на специальный счет, а затем списываются налоговой инспекцией самостоятельно в счет предстоящих платежей.

В случае отсутствия недоимки и задолженности зачет ЕНП будет производиться в течение 10 дней:

— со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый налоговый платеж был уплачен ранее;

— со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, если уплата соответствующего платежа была осуществлена после направления налогового уведомления.