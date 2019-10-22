Орловцам рассказали, как отказаться от ненужного участка

Нередко в кадастровой палате сталкиваются с ситуациями, когда орловцы становятся правообладателями ненужных им участков. Такое бывает, если например участок передан по наследству. Новый владелец не планирует его обрабатывать, строить что-либо, потому что проживает в другом районе или городе. Возможны и любые другие личные причины. Продать такой участок сложно, а налоги на него платить приходится регулярно. Само собой приходит решение отказаться от прав на участок в пользу государства.

Эксперт кадастровой палаты Анна Бочарова рассказала, что порядок прекращения прав собственности на земельные участки прописан в федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости». Собственнику следует обратиться в МФЦ для подачи заявления. Присутствовать можно как лично, так и использовать функциональные возможности портала Росреестра при электронном обращении. Обязательно следует подготовить пакет документов и к заявлению приложить правоустанавливающие документы.

В течение 7-9 рабочих дней специалисты фиксируют в Едином государственном реестре недвижимости отказ от права собственности на земельный участок. Человек получит на руки уведомление об отказе от права собственности на земельный участок. С момента регистрации перехода прав органы местного самоуправления извещаются о том, что теперь за ними закреплено право собственности на данный земельный участок. Бывший владелец будет освобожден от уплаты налога, достаточно уведомить налоговые органы, подтвердив отсутствие прав собственности.