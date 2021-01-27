27 января 2021



Орловцам стали выдавать “карты жителя”

Орёл приступил к выдаче “карт жителя”. Уже сейчас её можно использовать для получения социальных выплат, льготного проезда на транспорте. Ведутся работы по дальнейшему наполнению функционала: выдача льготных лекарств и препаратов, компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг. “Карта жителя” будет бесплатной для орловцев.

“Прошедший год показал высокий спрос на цифровые сервисы. В пандемию значительно выросли безналичные расчеты и количество государственных услуг в цифровом виде. Мы давно планировали реализацию продукта, который бы позволил жителям нашей области получать госуслуги и льготы более простым способом. Карта жителя Орловской области – один из элементов проводимой цифровизации региона. Уже утвержден дизайн и законодательная база,” — рассказал замгубернатора Вадим Тарасов.

 

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Опубликовано 27 Янв 2021 в 18:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

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