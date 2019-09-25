Орловцев напугала похожая на змею гусеница бабочки-поросенка

В Орловскую испытательную лабораторию принесли для опознания необычную личинку. В результате энтомологической экспертизы специалисты идентифицировали некарантинный объект – личинку винного бражника. Как пояснили в пресс-службе ведомства, гусеницы винного бражника довольно часто встречается на территории Орловской области летом на луговых тропинках или даже в городе.

Данная личинка светло-бурого, с зеленоватым оттенком цвета; по бокам передней части тела, недалеко от головы имеет тёмные пятна с белой каймой сверху и небольшой рог на хвосте. Если гусеницу испугать, она втягивает голову, надувает сегменты с рисунком глаз, отчего они становятся похожими на голову змеи с глазами, что должно отпугнуть непрошенных хищников. Хвостовой рог короткий, у основания чёрный, кончик белый. Из-за крупных размеров 70-80 мм гусеницы производят на людей устрашающее впечатление. На самом деле они не опасны. Даже растениям личинка не причиняют серьезного вреда. Насекомое не наносит вред сельскому хозяйству. Питается эта гусеница кипреем, больше известным у нас как иван-чай, подмаренником и листьями винограда (за что и получила название).

После окукливания, на следующий год из неё вылупится винный бражник, довольно крупный сумеречный мотылёк, который по манере полёта и питания очень похож на колибри. Размах крыльев 50—70 мм. Окраска передних крыльев и тела оливково-розовая с поперечными косыми розовыми перевязями на передних крыльях. Кстати, за розовый цвет этого бражника нередко называют «бабочка-поросенок».

Семейство бражники (Sphingidae) — одни из самых быстрых летунов не только среди бабочек, но и среди насекомых в целом. Некоторые развивают скорость до 60 км/ч! В секунду бражники совершают от 37 до 85 взмахов крыльями, тогда как махаон, к примеру, делает всего 5-6 взмахов. Во время миграции они преодолевают тысячи километров. Бабочки способны зависать на одном месте, питаясь нектаром цветов, передвигаться вертикально вверх и вниз.