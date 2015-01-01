Орловцев опять ждут ненастные выходные

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. По прогнозу Орловского гидрометцентра уже сегодня ночью орловцев ждут небольшие, а местами умеренные дожди. Завтра днем умеренные, а местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменный ночью 3-8, днем 5-10, при грозе местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днем +23°С…+28°С.

В связи с порывами ветра вероятны нарушения в функционировании объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе (передвижении) всех видов транспорта, вводятся ограничения при проведении высотных работ.

В случае усиления ветра рекомендуется убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машины завтра рекомендуют парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье. Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.