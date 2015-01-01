Орловцев опять ждут ненастные выходные

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются порывы ветра до 18 м/с. По прогнозу Орловского гидрометцентра уже сегодня ночью орловцев ждут небольшие, а местами умеренные дожди. Завтра днем умеренные, а местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменный ночью 3-8, днем 5-10, при грозе местами порывы до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днем +23°С…+28°С.

В связи с порывами ветра вероятны нарушения в функционировании объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе (передвижении) всех видов транспорта, вводятся ограничения при проведении высотных работ.

В случае усиления ветра рекомендуется убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машины завтра рекомендуют парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье. Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема. Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

 

16 подростков порезали себе руки в колонии под Орлом
Пенсионный Фонд больше не пришлет «писем счастья»
157 орловчан не могут попасть домой из-за приостановки рейсов из России в Египет
Опубликовано 13 Июл 2018 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"