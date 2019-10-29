29 октября 2019



Орловцев попросили включить фантазию

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» давно излюбленные горожанами места отдыха обретают вторую жизнь. Примечательно, что ряд таких мест имеют лишь «народное», неофициальное название. В связи с этим управление градостроительства администрации Орла до 4 ноября (включительно) собирает предложения горожан по наименованию следующих общественных территорий:

— пустырь между Наугорским шоссе и ул. Картукова (бульвар вдоль «Ледового дворца» и жилой застройкой);
— сквер по ул. Ливенской (зеленый массив между многоэтажной застройкой и АЗС на выезде из города);
— сквер напротив завода «Стекломаш»;
— парк «Семинарский» (зеленый массив в районе Железнодорожного колледжа);
— братское кладбище жертв фашизма (мемориальный комплекс жертв фашизма, расположенный в районе детского сада по ул. Ломоносова, 9).
Предложения принимаются на электронную почту управления градостроительства администрации города Орла uaig-orel2008@yandex.ru до 18.00 4 ноября (тема письма: «Наименование территорий»).

Все поступившие предложения будут рассмотрены на заседании городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории Орла, которое состоится на будущей неделе.

 

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Опубликовано 29 Окт 2019 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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