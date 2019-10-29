Орловцев попросили включить фантазию

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» давно излюбленные горожанами места отдыха обретают вторую жизнь. Примечательно, что ряд таких мест имеют лишь «народное», неофициальное название. В связи с этим управление градостроительства администрации Орла до 4 ноября (включительно) собирает предложения горожан по наименованию следующих общественных территорий:

— пустырь между Наугорским шоссе и ул. Картукова (бульвар вдоль «Ледового дворца» и жилой застройкой);

— сквер по ул. Ливенской (зеленый массив между многоэтажной застройкой и АЗС на выезде из города);

— сквер напротив завода «Стекломаш»;

— парк «Семинарский» (зеленый массив в районе Железнодорожного колледжа);

— братское кладбище жертв фашизма (мемориальный комплекс жертв фашизма, расположенный в районе детского сада по ул. Ломоносова, 9).

Предложения принимаются на электронную почту управления градостроительства администрации города Орла uaig-orel2008@yandex.ru до 18.00 4 ноября (тема письма: «Наименование территорий»).

Все поступившие предложения будут рассмотрены на заседании городской комиссии по наименованию, переименованию улиц и установке объектов монументального искусства на территории Орла, которое состоится на будущей неделе.