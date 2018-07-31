Орловцев позвали на экскурсию по Некрасовке (12+)

Группа энтузиастов продолжает без поддержки властей развивать туризм в нашем областном центре. Серия экскурсий по интересным местам нашего города сегодня выйдет за границы Орла. Во вторник 31 июля всех желающих ждут на еще одну новую и необычную прогулку «Были и небыли деревни Некрасовка». Ее подготовил выпускник программы «Узнай свой город» Андрей Касьянов.

Как сообщается в группе «Экскурсии по Орлу»: «Посмотрим постройки, оставшиеся от усадьбы помещиков Шатиловых (дом, погреб, склеп). Поговорим о некогда существовавшем в Некрасовке парке, событиях Гражданской и Великой Отечественной войн, истории Некрасовской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Экскурсия бесплатная. Предварительной записи нет. Приглашаются все желающие».

Всех, кто хочет побольше узнать об истории своего города, ждут на конечной остановке транспорта в деревне Некрасовка. У кого будет в запасе 20 минут — можно дойти пешком от конечной 5-го троллейбуса Технический университет. Доехать сразу до места можно маршрутками: 341 (со стороны Микрорайона), 400 и 456 (со стороны 909-го квартала). Все маршрутки идут через 1-ую Посадскую. Начало экскурсии в 18.30.