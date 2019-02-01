Орловцев предупредили о гололедице на дорогах

В субботу на территории Орловской области ожидаются осадки, а на дорогах – гололедица. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха сегодня ночью -2°С…-7°С, завтра днем -4°С…+1°С.\

При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по телефонам экстренных служб.

При гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

В зимнее время на крышах зданий скапливается большое количество снега и наледи. Не приближайтесь к крышам зданий, с которых возможен сход. При наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другим путем. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий, — напомнили в пресс-службе МЧС.