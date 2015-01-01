Орловцев предупредили о сильных порывах ветра

МЧС по Орловской области передало штормовое предупреждение о сильных порывах ветра в ближайшие дни. Так, завтра, 26 апреля ожидается усиление ветра: ночью 6-11, местами порывы до 15 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. При этом придет долгожданное тепло — температура воздуха ночью 2-7° тепла, а днем 14-19°.

В четверг местами ожидаются небольшие дожди. Местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 17-22°. В пятницу ветер не утихнет — днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, а днем 19-24°.

В связи с предстоящим ухудшением погоды орловцам рекомендуется:

— убрать с не застекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.

— если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям;

— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

— машину в ближайшие дни лучше парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

 

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Опубликовано 25 Апр 2017 в 18:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 3

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