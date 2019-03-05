Орловцев предупредили об опасностях Масленицы

При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с начинками необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, на дату изготовления и срок реализации, а также на соблюдение температурного режима при их реализации, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Не приобретайте готовую продукцию без товарных ярлыков, этикеток. На упаковке должна быть маркировка, содержащая следующую информацию: наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности. Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой.

Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

При приобретении ингредиентов для домашнего изготовления блинов (яйца, мука, молоко) необходимо также обращать внимание на наличие информации об изготовителе пищевой продукции, на дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность. Не следует приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук.

При приготовлении блинов дома поддерживайте чистоту: содержите в чистоте кухонную, столовую посуду и столовые приборы; регулярно мойте с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, используемые при приготовлении пищи; предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов.

Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, после посещения туалета и возвращения с улицы.

Соблюдайте технологию приготовления блинов, особенно блинов со всевозможными начинками.

Если вы решили приобрести готовые к употреблению блины в местах массовых гуляний, то обязательно перед покупкой оцените условия реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупок пищевых продуктов в торговых точках, где налицо несоблюдение правил личной гигиены продавцом.

Также, напоминаем, что неумеренное употребление даже качественной и безопасной продукции, чрезмерное потребление алкогольных напитков может приводить к нарушениям в пищеварении. И поэтому, чтобы праздничные угощенья не доставили проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей — они способствуют нормализации пищеварения. Больше времени проводите на свежем воздухе, активный отдых на свежем воздухе всегда на пользу здоровью.