5 марта 2019



Орловцев предупредили об опасностях Масленицы

При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с начинками необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, на дату изготовления и срок реализации, а также на соблюдение температурного режима при их реализации, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Не приобретайте готовую продукцию без товарных ярлыков, этикеток. На упаковке должна быть маркировка, содержащая следующую информацию: наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности. Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой.

Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

При приобретении ингредиентов для домашнего изготовления блинов (яйца, мука, молоко) необходимо также обращать внимание на наличие информации об изготовителе пищевой продукции, на дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность. Не следует приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук.

При приготовлении блинов дома поддерживайте чистоту: содержите в чистоте кухонную, столовую посуду и столовые приборы; регулярно мойте с моющими средствами все поверхности и кухонные принадлежности, используемые при приготовлении пищи; предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов.

Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки с мылом перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, после посещения туалета и возвращения с улицы.

Соблюдайте технологию приготовления блинов, особенно блинов со всевозможными начинками.

Если вы решили приобрести готовые к употреблению блины в местах массовых гуляний, то обязательно перед покупкой оцените условия реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупок пищевых продуктов в торговых точках, где налицо несоблюдение правил личной гигиены продавцом.

Также, напоминаем, что неумеренное употребление даже качественной и безопасной продукции, чрезмерное потребление алкогольных напитков может приводить к нарушениям в пищеварении. И поэтому, чтобы праздничные угощенья не доставили проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей — они способствуют нормализации пищеварения. Больше времени проводите на свежем воздухе, активный отдых на свежем воздухе всегда на пользу здоровью.

 

Уголовному делу экс-руководителя Росимущества по Орловской области дали ход
Наследники ОБХСС
В Орле обозначили место для строительства новой школы в Зареченском микрорайоне
Опубликовано 05 Мар 2019 в 13:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"