Орловцев пригласили на «Путешествие в Рождество»

Концерт «Путешествие в Рождество Христово» станет одним из самых ярких событий рождественского вечера. Как сообщили в пресс-службе орловской митрополии, в воскресенье 7 января в 18:00 в зале Банковского колледжа (Гостиная улица, 4) состоится грандиозный праздник, которым откроются Святочные дни в Орле.

Зрителей ожидают не только выступления лучших православных хоровых коллективов области, духовная, классическая и народная музыка, но и масса сюрпризов и праздничное угощение. Вход свободный!