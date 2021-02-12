12 февраля 2021



Орловцев пригласили на вебинар по краудфандингу

Орловцев пригласили 27 февраля на онлайн-семинар, посвященный краудфандингу. Посетители узнают все об этом коллективном способе привлечения средств с помощью специализированных площадок. Вебинар подготовлен по методическим материалам Банка России и Центра Финансовой Культуры. Его проведет волонтер Ассоциации развития финансовой грамотности населения Иван Николаевич Нечаев,

На онлайн-семинаре зрителям ответят на пять главных вопросов о краудфандинге:
1. Что такое краудфандинг, откуда он появился, и почему завоевал такую популярность в России и в мире?
2. Чем краудфандинг отличается от обычного кредитования, почему лучше проводить сбор средств на площадке, чем занимать у друга/знакомого или оформлять кредит в банке?
3. Какие виды краудфандинга существуют на сегодняшний день, и чем конкретно они отличаются друг от друга?
4. Какие правила выбора площадки для коллективного привлечения средств существуют, и почему их нужно знать всем?
5. Как именно мошенники обманывают людей с помощью площадок краудфандинга, как распознать их вовремя?
В конце семинара спикер кратко пробежится по всем этим пунктам. Кроме того, он ответит на все интересующие зрителей вопросы.

На вебинаре можно будет узнать не только о краудфандинге, но и том, почему выбирают именно его. Сейчас у людей есть много вариантов профинансировать собственные проекты или, наоборот, вложить деньги куда-то. Но спикер расскажет, чем привлекателен именно краудфандинг. Какие у него преимущества перед микрофинансовыми организациями, банками и другими кредитными компаниями.

Акцент будет сделан на том, чем конкретно отличаются виды краудфандинга друг от друга. Каждый из них будет разобран подробно с примерами. Отдельный блок будет посвящен мошенникам, которые используют площадки для незаконного получения прибыли. Спикер расскажет, что представляют собой легальные платформы, и чем они отличаются от сомнительных порталов.

Преимуществом онлайн-семинара является то, что вся информационная база подготовлена по методическим материалам ЦБ и Центра Финансовой Культуры. Вся литература актуальная и рекомендуемая экспертами Банка России в рамках масштабной программы по повышению финансовой грамотности населения.

Чтобы принять участие в мероприятии, достаточно перейти на сайт Banki-kredity.ru по ссылке и зарегистрироваться. Вебинар бесплатный.

 

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Опубликовано 12 Фев 2021 в 15:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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