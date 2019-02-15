15 февраля 2019



Орловцев пригласили проголосовать за ремонт парков и скверов в 2019 году

16 февраля, с 8.00 до 20.00 состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в рамках программы «Формирование современной городской среды». Сделать свой выбор можно будет на следующих пунктах:

— Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» (ул. Грузовая, 1б);

— Орловский городской центр культуры (ул. Комсомольская, 261а);

— Культурно-досуговый центр «Металлург» (ул. Металлургов, 17);

— Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).

В голосовании имеют право принять участие граждане, достигшие 14 лет. При себе необходимо иметь паспорт. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» предлагаются следующие территории:

— бульвар Победы (3-я очередь),

— парк «Ботаника» (3-я очередь),

— ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (2-я очередь),

— сквер Комсомольцев,

— сквер 5-ой Орловской стрелковой дивизии,

— сквер им. Гуртьева,

— площадь Содружества,

— Городской парк культуры и отдыха,

— Детский парк.

Три объекта, которые наберут большее количество голосов, благоустроят в первоочередном порядке за счет средств федерального бюджета.

 

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Опубликовано 15 Фев 2019 в 17:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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