Орловцев пригласили проголосовать за ремонт парков и скверов в 2019 году
16 февраля, с 8.00 до 20.00 состоится рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в рамках программы «Формирование современной городской среды». Сделать свой выбор можно будет на следующих пунктах:
— Детско-юношеская спортивная школа «Атлант» (ул. Грузовая, 1б);
— Орловский городской центр культуры (ул. Комсомольская, 261а);
— Культурно-досуговый центр «Металлург» (ул. Металлургов, 17);
— Дворец пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина (ул. Салтыкова-Щедрина, 31).
В голосовании имеют право принять участие граждане, достигшие 14 лет. При себе необходимо иметь паспорт. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, для благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» предлагаются следующие территории:
— бульвар Победы (3-я очередь),
— парк «Ботаника» (3-я очередь),
— ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (2-я очередь),
— сквер Комсомольцев,
— сквер 5-ой Орловской стрелковой дивизии,
— сквер им. Гуртьева,
— площадь Содружества,
— Городской парк культуры и отдыха,
— Детский парк.
Три объекта, которые наберут большее количество голосов, благоустроят в первоочередном порядке за счет средств федерального бюджета.