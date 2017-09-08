Орловцев пригласили в гости к зубрам

Новогодние каникулы — это лучшее время, чтобы побывать в национальном парке «Орловское полесье» и познакомиться с вольноживущими зубрами. Дело в том, что с весны по осень лесные гиганты прячутся в чаще и увидеть их — редкость даже для сотрудников самого нацпарка. А зимой эти огромные, но чрезвычайно резвые и даже в какой-то мере грациозные быки приближаются к подкормочным площадкам. Там можно рассмотреть их вблизи и сделать незабываемые снимки на память.

Специально для посетителей парка был создан туристический маршрут «В гости к зубрам». Особенно популярен маршрут в новогодние и рождественские каникулы, так как дорога до парка занимает немало времени, а зимний день, увы слишком короток. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, желающие увидеть лесных исполинов приезжают из различных регионов нашей страны, а также из-за рубежа. Заказ экскурсий принимается по предварительным заявкам по телефонам, указанным на сайте Орловского полесья и в группе нацпарка в соцсети «Фейсбук».