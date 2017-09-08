Орловцев пригласили в гости к зубрам

Новогодние каникулы — это лучшее время, чтобы побывать в национальном парке «Орловское полесье» и познакомиться с вольноживущими зубрами. Дело в том, что с весны по осень лесные гиганты прячутся в чаще и увидеть их — редкость даже для сотрудников самого нацпарка. А зимой эти огромные, но чрезвычайно резвые и даже в какой-то мере грациозные быки приближаются к подкормочным площадкам. Там можно рассмотреть их вблизи и сделать незабываемые снимки на память.

Специально для посетителей парка был создан туристический маршрут «В гости к зубрам». Особенно популярен маршрут в новогодние и рождественские каникулы, так как дорога до парка занимает немало времени, а зимний день, увы слишком короток. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, желающие увидеть лесных исполинов приезжают из различных регионов нашей страны, а также из-за рубежа. Заказ экскурсий принимается по предварительным заявкам по телефонам, указанным на сайте Орловского полесья и в группе нацпарка в соцсети «Фейсбук».

 

В Орле собирают вещи и деньги для пострадавших от наводнения на Кубани
Бывший сотрудник орловской прокуратуры осуждён за мошенничество
В Орле выберут «тургеневскую девушку»
Опубликовано 26 Дек 2017 в 11:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"