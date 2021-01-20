20 января 2021



Орловцев призвали встать на лыжи

На территории города Орла для любителей активного зимнего отдыха оборудовано три лыжные трассы. Заняться любимым видом спорта можно по следующим адресам:

Медведевский лес – рекомендуем спортсменам и любителям лыжного вида спорта;

Парк «Лужки» – подходит для новичков-любителей лыжного вида спорта;

СК «Южный» – предназначен для самых юных спортсменов, которые только начинают познавать азы лыжного спорта.

В СК «Южный» и СК «Сталь» также действует прокат лыж: стоимость — 98 рублей в час.

Кроме того, есть ряд трасс, которые не оборудованы, но активно используются местными жителями. Например, в микрорайоне Наугорском есть Чёртов ров — огромный овраг. По его дну проходит лыжня от конечной Тубдиспансер до садов ВНИИ СПК. По самим садам также проложено несколько трасс как для классики, так и для конькового хода. По этим же садам могут кататься и жители Болховского микрорайона. Наверняка есть самодельные трассы и в других, не упомянутых в пресс-релизе микрорайонах областного центра.

Напомним, в городе также работают катки. 

 

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Опубликовано 20 Янв 2021 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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