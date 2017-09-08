Орловцев просят не паниковать из-за разбитого градусника

Из-за начавшегося подъема заболеваемости ОРВИ орловцы все чаще измеряют температуру и все чаще роняют на пол градусники. В связи с этим Роспотребнадзор выпустил памятку — как действовать в случае повреждения ртутных термометров, ламп, манометров и других содержащих ртуть приборов.

Первым делом необходимо удалить из помещения всех посторонних и открыть форточку. При этом постараться обойтись без сквозняков. Затем обычными резиновыми перчатками защитить руки и надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой.

Механический сбор капель ртути следует проводить от периферии к центу загрязненного участка. Для сбора можно использовать: совок, резиновую грушу, шприц, два листка бумаги, мокрую вату, клейкую ленту. Собранную ртуть необходимо поместить в ёмкость с водой, в эту же емкость аккуратно собрать остатки ртутьсодержащего прибора и плотно закрыть крышкой.

Если ртуть попала на ковер или ковровые покрытия, то необходимо аккуратно свернуть ковер от периферии к центру, чтобы шарики ртути не разлетелись по помещению, поместить в целый целлофановый пакет или полиэтиленовую пленку и вынести на улицу. После чего вывесить ковер или ковровое покрытие, а под ним подстелить целлофановую плёнку, чтобы ртуть не загрязнила почву и несильными ударами выбивать ковер и собрать ртуть. Также необходимо дать ковру или ковровому покрытию повисеть и проветриться на улице.

После уборки ртути применяют химические методы демеркуризации, наиболее распространенные среди которых:

— мыльно–содовый раствор (4% раствор мыла в 5%-ном водном растворе соды);

-0,2%-ный водный раствор перманганата калия, подкисленного соляной кислотой (5%мл кислоты уд.вес 1.19 на 1 литр раствора перманганата калия);

-20%-ный р-р хлорной извести;

-4-5%-ный раствор моно- и дихлорамина;

— 1 % раствором йода (на 1 л воды 100 мл 10 % раствора йода).

После проведения механического сбора ртути и химической обработки, необходимо как следует проветрить помещение в течение 2-3 часов.

Пресс-служба Роспотребнадзора отмечает, что острые отравления ртутью и ее парами возникают крайне редко и только при высокой концентрации паров ртути в воздухе. При разбитии градусника превышение концентрации паров ртути незначительно и при проведении полного комплекса вышеуказанных работ не представляют непосредственной угрозы для здоровья.