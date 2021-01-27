Орловцев просят подготовиться к возможному половодью заранее

Сотрудники управления по безопасности администрации города Орла начали обход домов частного сектора, расположенных вблизи водоемов. Жителям рассказывают, как защитить свое жилье во время паводка и как себя правильно вести, если ЧС все-таки случилось. Активное взаимодействие ведется с представителями предприятий, организаций и учреждений. Особое внимание в инструктировании предстоит уделить тем сотрудникам, которые проживают вблизи рек. Также работа идет и с управляющими организациями, в частности с теми, кто обслуживает многоквартирные дома на набережных.

Орловцев просят не полагаться на народные приметы — они не всегда достоверны. Лучше предупредить беду, чем разбираться с ее последствиями. Тем более, что прохождение “большой воды” всегда зависит от сочетания нескольких факторов. Одними из важнейших являются температура в пик половодья и осадки — эти момент невозможно предсказать заранее. Если ночами будут заморозки, а днем тепло — то половодье пройдет без сюрпризов. А если и днем и ночью будет аномально тепло, да плюс ко всему пойдут сильные дожди — то возможно ЧП.

Орловцам напоминают, что если есть угроза подтопления вашего дома, то необходимо:

— создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей;

— очистить от мусора водосбросные канавы в районе дома;

— закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях;

— освободить подвалы от имущества и продовольствия;

— предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место;

— заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и надворным постройкам на подтапливаемых участках;

— заранее составить перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации;

— уложить в рюкзак необходимые теплые вещи, двухсуточный запас продуктов питания и воды.