Орловцев снова ждет непогода

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются осадки и порывы ветра до 20 м/с, — сообщили в пресс-службе МЧС. По прогнозу Орловского гидрометцентра, 30 июня на территории области пройдут дожди, местами сильные, местами возможны грозы и град. Ветер восточный ночью 5-10, днем 10-15, при грозе местами порывы 20 м/с. Температура воздуха сегодня ночью +15°С…+20°С, завтра днем +25°С…+30°С, при значительной облачности до +20°С.

Вероятны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, повреждения (обрывы) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе (передвижении) всех видов транспорта, а также нарушения в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.

 

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Опубликовано 29 Июн 2018 в 15:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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