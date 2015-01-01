Орловцев снова ждет непогода

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируются осадки и порывы ветра до 20 м/с, — сообщили в пресс-службе МЧС. По прогнозу Орловского гидрометцентра, 30 июня на территории области пройдут дожди, местами сильные, местами возможны грозы и град. Ветер восточный ночью 5-10, днем 10-15, при грозе местами порывы 20 м/с. Температура воздуха сегодня ночью +15°С…+20°С, завтра днем +25°С…+30°С, при значительной облачности до +20°С.

Вероятны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, повреждения (обрывы) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе (передвижении) всех видов транспорта, а также нарушения в работе системы ЖКХ и дорожно-коммунальных служб.