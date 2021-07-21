21 июля 2021



Орловцев ждет встреча с орловскими рысаками (6+)

На Орловском ипподроме в ближайшее воскресенье будут разыграны призы I этапа Кубка России по ЦФО для лошадей рысистых пород. Заезды на призы губернатора начнутся  25 июля в 11.00. Всего планируется 5 заездов. Участниками соревнований станут наездники из Орловской, Курской, Белгородской и Московской областей. Напомним, в состязаниях примут участие представители орловской рысистой породы, которая была названа в честь графа Орлова, а не в честь нашего региона. Победители примут участие в финале соревнований, который пройдет в октябре на Центральном московском ипподроме.

 

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Опубликовано 21 Июл 2021 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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