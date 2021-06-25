Орловцев ждут дождливые выходные. Жара не спадает

В ближайшие дни на территории Орловской области по прогнозу гидрометцентра 26 июня ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный ночью 4-9, днем 7-12, при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17°С…+22°С, днем +30°С…+35°С.

В воскресенье характер погоды не изменится. 27 июня ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ливни с градом. Ветер восточный ночью слабый, днем 4-9, при грозе местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17°С…+22°С, днем +30°С…+35°С.

Начало новой рабочей недели не принесет спасения от жары. 28 июня орловцев ждут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ливни с градом. Ветер северный 5-10, при грозе местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17°С…+22°С, днем +27°С…+32°С.