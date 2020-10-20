Орловцы могут помочь в сохранении памятников

Орловское отделение ВООПИиК запустило проект по сохранению и популяризации историко-культурного наследия Орловской области. Всем желающим предлагают заняться фотофиксацией памятников архитектуры Орла. Проект называется «Сохранение памятников архитектуры Орла в фотографиях» и реализуется на средства Российского фонда культуры. В фотоконкурсе могут принять участие и фотолюбители и профессионалы. Главная цель конкурса – привлечение внимания к сохранению историко-культурного наследия, к уникальным архитектурным объектам, содействие процессу возрождения культурного наследия Орловской области. Заявки для участия в фотоконкурсе принимаются с 15 по 31 октября 2020 г.

Вся информация о порядке подачи заявок, требованиях к фото, критериях оценки, награждении победителей в положении фотоконкурса в группе ВООПИК в ВК. Лучшие фото будут представлены на фотовыставке и опубликованы в альбоме «Памятники архитектуры Орла», который будет издан по итогам проекта.