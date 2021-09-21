21 сентября 2021



Орловцы могут познакомиться с актовыми записями ЗАГСа на Госуслугах

Минцифры РФ сообщает, что в веб-версии портала Госуслуг в личном кабинете появилась возможность получить цифровые актовые записи ЗАГС (свидетельство о браке и разводе, свидетельство о рождении на себя и детей, свидетельство о перемене имени).

Новый сервис позволяет пользователям:
— использовать сведения о государственной регистрации из Реестра ЗАГС для автоматического заполнения заявлений на портале Госуслуг;
— минимизировать ошибки заполнения заявлений за счет использования подтвержденных сведений;
— проверить корректность сведений, содержащихся в Реестре ЗАГС.
Сведения можно получить в виде разового запроса или оформить подписку, тогда данные в личном кабинете на Госуслугах всегда будут актуальными.

 

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Опубликовано 21 Сен 2021 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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