Орловцы могут познакомиться с актовыми записями ЗАГСа на Госуслугах

Минцифры РФ сообщает, что в веб-версии портала Госуслуг в личном кабинете появилась возможность получить цифровые актовые записи ЗАГС (свидетельство о браке и разводе, свидетельство о рождении на себя и детей, свидетельство о перемене имени).

Новый сервис позволяет пользователям:

— использовать сведения о государственной регистрации из Реестра ЗАГС для автоматического заполнения заявлений на портале Госуслуг;

— минимизировать ошибки заполнения заявлений за счет использования подтвержденных сведений;

— проверить корректность сведений, содержащихся в Реестре ЗАГС.

Сведения можно получить в виде разового запроса или оформить подписку, тогда данные в личном кабинете на Госуслугах всегда будут актуальными.