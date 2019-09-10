Орловцы могут заплатить налоги заранее

С начала 2019 года физические лица могут уплачивать имущественные налоги досрочно, не дожидаясь уведомления от налоговой службы. Денежные средства можно перечислять частями или общей суммой. Они вносятся на счет Федерального казначейства, а в дальнейшем будут автоматически списаны 2 декабря текущего года — в срок уплаты имущественных налогов: транспортного, земельного и налога на имущество.

Однако стоит учесть, что если у гражданина есть задолженность по имущественным налогам, то единый налоговый платеж, в первую очередь, пойдет на погашение недоимки и только потом в счет уплаты текущих начислений. В случае отсутствия недоимки и задолженности зачет проводится в счет предстоящих платежей, начиная с начисления с меньшей суммой.

Еще один нюанс касается возврата денежных средств, уплаченных единым платежом. Уплатить налоги авансом может не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако требовать возврата денежных средств может только сам налогоплательщик.

Внести денежные средства на счет единого налогового платежа можно в сервисах ФНС России (www.nalog.ru) «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин».