Орловцы помогают наводить порядок в работе маршруток

На минувшей неделе состоялась встреча с четырьмя перевозчиками, которые обслуживают маршрут №2 «ул. Планерная – ул. Гайдара». Главной темой стало несоблюдение графиков движения транспорта. Из обращений граждан в аккаунты администрации города Орла в социальных сетях следует, что уже после 17.00 автобусы ездят с перебоями. Сейчас ситуацию удалось нормализовать, сообщил замглавы города Евгений Гришин. Мониторинг за движением маршрута №2 ведется ежедневно с использованием системы ГЛОНАСС. Аналогичная проблема существует в Лужках. Жители также обратили внимание на неподобающее поведение водителей на маршрутах №34 «Санаторий «Лесной» – Мегакомплекс ГРИНН» и №20 «Микрорайон «Зареченский» – ул. Космонавтов». С водителями будет проведена профилактическая беседа.

«С помощью общественности, которая информирует администрацию города Орла о нарушениях в работе общественного транспорта, мы добьемся положительных результатов в перевозке пассажиров. Это наша самая главная задача», — отметил Евгений Гришин.

Важно отметить, что есть и положительные примеры. 30 августа в администрацию города Орла поступила благодарность в адрес водителей маршрута №60 «Веселая Слобода — Железнодорожный вокзал» Владимира Акимова, Николая Лукьянчикова и Владимира Прокошина.

«Уже 15 лет ежедневно совершаю поездки по 60-му маршруту. За эти годы реже менялись автомобили, чаще — водители. Большинство из них высокого профессионального уровня (оценивала как бывший водитель), не «лихачат», всегда останавливаются на «территории остановки» и обязательно подождут, если видят спешащего пассажира; не курят в салоне, видимо, не курят вообще. Общая культура проявляется в одежде, чистоте в салоне, общении с пассажирами. Поражает завидная выдержка их общения с недовольными или возмущенными пассажирами. Спасибо этим водителям, что берегут свои и наши жизни!», — указано в обращении.

Чтобы гражданам проще было выражать свое мнение о работе перевозчиков, сити-менеджер Александр Муромский поручил Евгению Гришину разместить в автобусах информационные таблички с указанием телефонов, по которым можно сообщить о нарушениях или высказать благодарность.