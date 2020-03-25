Орловцы продолжают воровать продукты

В Железнодорожном районе Орла, в продуктовом магазине, во время очередной кражи продуктов питания задержан 38-летний орловец.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, действия злоумышленника своевременно заметили работники торгового зала и нажали «тревожную кнопку».

Получив сигнал о происшествии, на место выехал наряд Росгвардии. Правоохранители выяснили, что «покупатель» спрятал во внутренних карманах верхней одежды дорогостоящие товары и задержали его.

Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за ряд правонарушений. Впоследствии силовики передали его сотрудникам полиции.