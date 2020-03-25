25 марта 2020



Орловцы продолжают воровать продукты

В Железнодорожном районе Орла, в продуктовом магазине, во время очередной кражи продуктов питания задержан 38-летний орловец.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, действия злоумышленника своевременно заметили работники торгового зала и нажали «тревожную кнопку».

Получив сигнал о происшествии, на место выехал наряд Росгвардии. Правоохранители выяснили, что «покупатель» спрятал во внутренних карманах верхней одежды дорогостоящие товары и задержали его.

Как выяснилось, ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за ряд правонарушений. Впоследствии силовики передали его сотрудникам полиции.

 

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Опубликовано 25 Мар 2020 в 11:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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