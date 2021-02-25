25 февраля 2021



Орловцы смогут обучиться на категорию «D» за счет перевозчиков

Водители категорий «В» и «С» смогут переучиться на категорию «D» за счет перевозчиков, информирует администрация города Орла.

Длительность курса составляет порядка 2,5 месяца. После обучения предлагается работа водителем на муниципальных маршрутах города Орла.

Телефоны для связи:

  • ИП Бортников И.И. — 48-67-30,
  • ИП Москаленко М.С. — 48-05-99,
  • ИП Прасолов И.А. — 8-920-082-33-22,
  • ИП Арабчиков С.А. — 8-903-882-32-75,
  • ИП Грачев Ю.Н. — 8-953-621-72-55,
  • ИП Стариков В.В. — 8-903-029-42-61.

По информации Вадима Ничипорова, заместителя начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, сейчас без рабочих рук в автопарках частных перевозчиков и МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» простаивают около 140 единиц техники.

 

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Опубликовано 25 Фев 2021 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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