Орловцы смогут отправлять посылки без адреса — только по номеру телефона

Новая функция доступна для всех пользователей мобильного приложения Почты России. Теперь отправителю достаточно ввести номер телефона адресата или выбрать его из телефонной книги и уже необязательно указывать адрес получателя и знать его ФИО. Почта России стала первым логистическим оператором, предложившим своим клиентам подобную услугу.

Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении Почты России и включил функцию приема отправлений по номеру телефона. Отправителю будет виден только город доставки и индекс получателя. Персональные данные – фамилия и адрес – указываться не будут.

Инновационное решение реализовано для удобства отправки посылок, экономии времени пользователей и повышения лояльности клиентов. Ежедневно новую функцию подключают в мобильном приложении Почты России тысячи пользователей. В условиях сложной эпидемиологической ситуации основной задачей компании стало обеспечение граждан качественными и современными почтовыми услугами, а безопасности клиентов и сотрудников уделяется особое внимание.

За последние годы доля тех россиян, кто хотя бы раз совершил покупку через смартфон, увеличилась с 2% до 32%. Таким образом, можно сделать вывод, что каждый третий человек в России делает покупки или заказывает услуги посредством своего гаджета.

Россия в этом вопросе активно догоняет мировой рынок, доля мобильных продаж которого составляет 53%, т.е. каждая вторая покупка совершена через современные мобильные устройства. Прогноз на ближайшие годы говорит о росте подобных продаж до 72,9% в 2021 году.