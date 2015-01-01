Орловцы смогут подтвердить в мэрии свою личность для работы на портале Госуслуг

В понедельник в администрации Орла откроется центр обслуживания Единой системы идентификации и аутентификации. Теперь любой житель города сможет обратиться на Пролетарскую гору, дом №1 для создания и подтверждения учетной записи, необходимой для работы с порталом госуслуг (www.gosuslugi.ru) и другими официальными интернет-ресурсами. Здесь же можно будет выполнить восстановление учетной записи. Для этого необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. Центр будет работать в кабинете №204.

Поясним, работа на портале Госуслуг предполагает упрощенную регистрацию по номеру своего мобильного телефона или e-mail. Однако, получив таким образом упрощённую учетную запись, можно получить только самые простые услуги: узнать справочную или библиографическую информацию.

Для того, чтобы получить дополнительный набор услуг, в личном кабинете необходимо ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и СНИЛС. После проверки личных данных по базам Пенсионного фонда и Федеральной миграционной службы (это может занять какое-то время), пользователи получит доступ к таким услугам, как проверка штрафов ГИБДД, запись на приём к врачу (в ограниченном режиме), получение информации об оказанных медицинских услугах (также в ограниченном режиме) и некоторым другим.

А чтобы воспользоваться полным набором услуг — к примеру, просмотреть состояние своего лицевого счета в Пенсионном фонде, подать заявление на получение загранпаспорта, проверить свою налоговую задолженность, подать налоговую декларацию, зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, проверить задолженность службе судебных приставов — необходимо личное посещение удостоверяющего центра. Именно такой центр и будет располагаться в здании горадминистрации.