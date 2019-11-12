Орловцы смогут рассказать, где торгуют смертью

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдет с 11 по 22 ноября. Сотрудники полиции призывают орловцев, располагающих сведениями о лицах, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств, незамедлительно обратиться по “телефону доверия”: (4862) 41-38-56. Звонок анонимный.

По вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» консультируют сотрудники БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» (4862) 77-07-03 и психолог (4862) 44-52-55 (молодежный телефон доверия).