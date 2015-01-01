Орловцы смогут узнать о появлении основных аллергенов

На сервисе «Яндекс.Погода» появилась карта, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. С её помощью люди могут узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Карта сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах.

Кстати, в европейской части России сезон аллергии уже начался везде, кроме северных регионов. В средней полосе и на юге страны в воздухе наблюдается пыльца ольхи и берёзы, а в начале мая появится пыльца клёна. От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому «Яндекс.Погода» показывает прогноз концентрации каждого аллергена в привязке к погоде и на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также прогноз по ветру и осадкам. Изучив этот прогноз, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.

Составить представление об уровне аллергической опасности помогут короткие уведомления на карте пыльцы — скоро они появятся и на главной странице сервиса. Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветров доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств. Вопрос только — как долго просуществует новинка. Яндекс отличается любовью к запуску новых сервисов, которые через какое-то время благополучно закрываются. Так, к примеру сейчас происходит закрытие сервиса «Яндекс.Фотки». А некоторое время назад был существенно урезан функционал другого сервиса «Подписка на новости», из-за чего пользование популярной у журналистов функцией вообще потеряло какой-либо смысл. Существенно ухудшилась и основная функция Яндекса — поиск информации. Все это напоминает историю с ружьем, которое усовершенствовали, чтобы оно определяло силу ветра, предсказывало погоду, помогало видеть в темноте — в итоге ружье получило около ста дополнительных функций, только из него стало невозможно стрелять.

 

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Опубликовано 25 Апр 2018 в 16:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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